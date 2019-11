Handy-Diebe treiben in Wien ihr Unwesen: Fahndung

Zwei Handydiebe verübten im August und September mindestens vier Diebstähle im Wiener Stadtgebiet. Die Polizei fahndet nach den beiden Männern.

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht am 3. August 2019 und am 18. September 2019 mindestens vier Smartphones gestohlen zu haben, indem einer der beiden das Opfer ablenkte und der zweite das abgelegte Handy an sich nahm.

Diebe schlugen in ganz Wien zu

Die Männer schlugen im August in einen Friseursalon in Wien-Neubau, einer Gärtnerei in Wien-Penzing und einer Spielhalle in Wien-Favoriten zu. Im September stand ein Kosmetikstudio in Wien-Favoriten in ihrem Fadenkreuz. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Männer weitere Straftaten begangen haben.