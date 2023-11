Handelspleiten sorgen für Umsatzausfälle bei Post

Trotz einer "angespannten makroökonomischen Umgebung" konnte die Österreichische Post nach neun Monaten einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns verzeichnen. Allerdings gab es Verluste im Umsatz bei großen Kunden aufgrund von Insolvenzen im Handel, wie beispielsweise Signa Sports oder Kika/Leiner.

Post-Chef Georg Pölzl erklärte am Dienstag, dass die Post feststellt, dass die Menschen aufgrund der hohen Inflation vermehrt auf ihre Ausgaben achten und häufiger gebrauchte oder über Handelsplattformen aus China kaufen.

Paketvolumen bei Post gesteigert - Rückgang bei Briefen und Flugblättern

Laut Pölzl, CEO der Österreichischen Post, sind Signa Sports United und andere Onlinehändler wichtige Kunden im Paket- und Werbegeschäft. Trotz des Ausfalls dieser Kunden konnte das Paketvolumen in Österreich in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent steigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Post Marktanteile von anderen Zustellern gewonnen hat und es 2022 bereits zu einem Dämpfer gekommen ist.

Das Geschäft mit Briefen und Flugblättern geht weiterhin zurück. In den letzten zehn Jahren sank das Volumen durchschnittlich um 2,5 Prozent pro Jahr. Im laufenden Jahr betrug der Rückgang in den ersten drei Quartalen 10 Prozent. Dies verdeutlicht den besonderen wirtschaftlichen Druck auf Brief- und Werbepost. Besonders schwierig ist die Situation bei adressierter und unadressierter Werbung, auch aufgrund gestiegener Papierkosten.