Handelsexperte rechnet mit Signa-Insolvenz

Laut dem deutschen Handelsexperten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein ist es wahrscheinlich, dass die Firmengruppe Signa von René Benko insolvent wird.

Heinemann zufolge deuten alle Anzeichen darauf hin, "dass es nicht nur Zahlungsschwierigkeiten gibt, sondern das Unternehmen kurz vor einer Insolvenz unter Umständen steht", so der Handelsexperte am Donnerstag im Ö1-"Mittagsjournal". Der Sanierer Arndt Geiwitz plant, bis Ende November seine Vorstellungen für die Restrukturierung zu präsentieren.

Handelsexperte: Signa-Sanierer muss Banken beruhigen

Der deutsche Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Geiwitz, der einst Insolvenzverwalter der deutschen Drogeriekette Schlecker war und Benko bei der Sanierung der Galeria-Kaufhäuser beriet, hat jetzt alle Hände voll zu tun. Laut Heinemann wird Geiwitz zunächst Transparenz schaffen und die Banken beruhigen müssen. Ob ihm das gelingen werde, sei jedoch fraglich, so Heinemann. In den nächsten Wochen stünden etliche Refinanzierungen an, und die Banken seien von der deutschen Bankenaufsicht angewiesen worden, "genauer hinzuschauen, was offensichtlich in der Vergangenheit nicht der Fall war. Und da wage ich zu bezweifeln, dass die Banken einfach nur durch ein Schönreden sich hinhalten lassen", sagte Heinemann.