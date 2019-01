Handel: Zahl der Lehrlinge steigt erstmals seit 10 Jahren

Die Zahl der Lehrlinge im Handel ist erstmals seit 10 Jahren wieder gestiegen. 2018 gab es um 4,6 Prozent mehr Lehranfänger.

In Summe beschäftigen die Handelsbetriebe rund 15.000 Lehrlinge. Zu Spitzenzeiten waren es noch 20.000. Buchmüller glaubt, dass diese Zahl wieder erreicht werden kann. Die Lehrlingsoffensive will die Kammer weiterführen, denn “junge Mitarbeiter sind das Gold des Unternehmens”, sagte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel, beim heutigen Jahrespressegespräch der Branche.

Am besten lief es im Vorjahr für die Bau- und Heimwerkerbranche, wo die nominellen Umsätze um rund 5 Prozent zulegten. Die Branche setzte allerdings auf ein schwächeres Jahr 2017 auf, zudem machte den Betrieben in diesem Bereich die Online-Konkurrenz weniger zu schaffen und das Wetter spielte der Branche in die Hände, räumte Ernst Gittenberger von der KMU Forschung ein. Genau andersrum verhielt es sich in den modischen Branchen. Der zu warme Herbst setzte dem Bekleidungs- und Schuhhandel zu, Druck kam auch durch die Online-Konkurrenz von Zalando & Co.