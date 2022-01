Handel fordert Abschaffung der 2G-Regel für Jugendliche

Der Handelsverband fordert eine Abschaffung der 2G-Kontrollen für Minderjährige. Auch die Impfpflicht würde erst ab 18 gelten.

Der Handelsverband hat eine Abschaffung der 2G-Regel für Minderjährige gefordert. Handelssprecher Rainer Will wies am Dienstag in einer Aussendung darauf hin, dass Jugendliche sich zwar ab 14 Jahren impfen lassen können, im Regelfall aber noch unter der Obhut ihrer (mitunter impfkritischen) Eltern seien. Es sei auch aus epidemiologischer Sicht "nicht nachvollziehbar, warum sie nicht einmal mehr Hefte, Bücher oder Schreibwaren für die Schule kaufen dürfen", so Will.