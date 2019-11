Handcreme-Test zeigt: Naturkosmetik und Diskonter-Eigenmarken top

Teuer heißt nicht immer gut - das zeigt ein aktueller Handcreme-Test. 50 Produkte wurden genauer unter die Lupe genommen, dabei konnten auch günstige Diskonter-Eigenmarken überzeugen.

Wind und Wetter lassen uns wieder häufiger zur Handcreme greifen. Welche dabei wirklich pflegt und welche problematische Stoffe enthält, hat das deutsche Magazin Ökotest untersucht. Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich veröffentlichte das Ergebnis am Montag: 25 Produkte - darunter alle Naturkosmetika - erhielten die Bestnote, von neun raten die Konsumentenschützer ab.

50 Handcremes im Test: Die Hälfte schnitt "sehr gut" ab

Von neun der Artikel, darunter auch Markenprodukte, rät Ökotest ab, weil sie unnötige künstliche Zutaten enthalten wie etwa PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässig für Fremdstoffe machen können. Sechs Cremen weisen Paraffine und Silikone auf, die sich nicht so gut ins Gleichgewicht der Haut integrieren wie natürliche Öle und Fette. Sieben Kosmetika enthielten Lilial, der Duftstoff hat sich im Tierversuch als fortpflanzungsgefährdend erwiesen.

In drei Produkten wurden MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) gefunden, zu denen auch Verbindungen gehören, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Plastik steckte in 21 Handcremes, synthetische Polymere in elf. Die Kunststoffverbindungen können schwer abbaubar sein und das Abwasser unnötig belasten.