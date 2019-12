Handball: Wiener nach Hauptrunde Tabellenführer

Die Fivers Margareten konnten auch im letzten Spiel der Hauptrunde einen Sieg einfahren. Den Wiener Handballern steht nun der zweite Teil der Meisterschaft bevor.

Die Fivers Margareten haben am Sonntag zum Hauptrundenabschluss der spusu Liga einen 35:30-Heimsieg gegen Ferlach gefeiert. Der Vorsprung der Wiener (27 Punkte) auf das zweitplatzierte Hard blieb bei zwei Punkten, da die Vorarlberger in Schwaz 26:23 gewannen. Der drittplatzierte Meister Krems hielt sich mit einem 34:24-Heimsieg gegen Schlusslicht Bärnbach/Köflach einen weiteren Zähler dahinter.

Westwien in der Qualifikationsrunde

Außer diesem Trio waren schon vor der 18. Runde Ferlach (20) und Schwaz (19) als Teilnehmer an der Bonusrunde festgestanden. Westwien kam durch ein 23:20 daheim gegen HSG Graz (14) ebenso noch bis auf einen Punkt an die Schwazer heran wie Bregenz durch ein 33:28 daheim gegen Linz (11). Für die vier Mannschaften aus diesen beiden Partien geht es mit Bärnbach/Köflach (4) nach der Jänner-Heim-EM in die Qualifikationsrunde, in der es um die drei noch zu vergebenden Viertelfinalplätze geht.