Handball: Westwien verpasste trotz Derbysieg gegen Fivers Bonusrunde

Die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN gewinnt das Wiener Derby gegen HC Fivers WAT Margareten, nach einer starken Leistung, mit 33:34 (16:17), hat allerdings nach dem Sieg der Schwazer ins Linz keine Chance mehr auf die Bonus-Runde.

Die Glorreichen Sieben beginnen stark, gehen durch Julian Pratschner mit 0:1 in Führung und Moritz Mittendorfer stellt kurz darauf 0:2. Von Anfang ist das Tempo im Derby sehr hoch und nach fünf Minuten steht es bereits 4:4.

Julian Ranftl bringt danach WESTWIEN wieder mit 4:5 in Führung aber die Fivers antworten prompt durch Hutecek. Der Angriff der Gäste findet immer wieder eine Lücke in der Deckung der Fivers und so kann Mittendorfer nach 11 Minuten auf 6:8 stellen und Schiffleitner und Pratschner können nach starken Paraden von Florian Kaiper den Vorsprung sogar auf 6:10 ausbauen.

Durch zwei technische in Unterzahl der Westwiener kommen die Fivers auf 8:10 heran aber Katic und Ranftl stellen schnell wieder auf 9:12. Das Spiel ist weiterhin von viel Tempo und Kampf geprägt und Pratschner kann nach 24 Minuten auf 14:11 stellen und gleich im nächsten Angriff noch einen drauflegen.

Kurz vor der Halbzeit kommen die Fivers wieder heran, aber nach starken ersten 30 Minuten führen die Glorreichen Sieben in der Hollgasse mit 16:17. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte bleibt die Partie sehr flott - WESTWIEN kann öfters vorlegen aber die Fivers bleiben dran und es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch.

Nach 38 Minuten steht es durch den Treffer von Julian Pratschner 22:23. Das Spiel geht weiter hin und her - Kapitän Jelinek bringt die Gäste abermals mit zwei Toren in Führung aber erneut antworten die Fivers schnell mit dem Anschlusstreffer zum 25:26. Julian Ranftl stellt 13 Minuten vor dem Ende auf 26:28 und Julian Pratschner trifft kurz darauf 27:29. Die Margaretner lassen sich aber nicht abschütteln und so geht die Mannschaft von Roland Marouschek mit einer knappen 30:31 Führung in die letzten fünf Minuten.

Sandro Uvodic kann sich mit einer Doppelparade auszeichnen aber den Ausgleich kurz darauf nicht mehr verhindern. Per sehenswertem Flieger bringt Ranftl WESTWIEN mit 32:33 in Front und die Fivers nehmen eine Minute vor Schluss das Time-Out. Die letzten Sekunden werden dann zum

Krimi: WESTWIEN verliert bei 33:34 10 Sekunden vor Schluss den Ball aber Elias Kofler blockt den letzten Wurf und hält somit den Derby-Sieg der Westwiener fest. Durch den Sieg der Schwazer in Linz hat WESTWIEN allerdings keine Chance mehr auf die Bonus-Runde.