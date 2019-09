"Hamster Woche": Die Schnäppchenjagd beginnt

Shopping-Fans aufgepasst: Ab heute starten eine Woche lang tolle Schnäppchen auf urlaubshamster.at und sparhamster.at.

Ab heute, den 9. September, startet die "Hamster Woche" in die nächste Runde. Das Online-Schnäppchen-Portal s parhamster.at und die Reise-Plattform urlaubshamster.at bieten gemeinsam mit zahlreichen namhaften Partnern exklusive Angebote.

Eine Woche lang die pure Schnäppchen-Jagd erleben



Eine Woche lang können Shopping-Fans die Sonderangebote ergattern. „Mit der ‚Hamster Woche’ haben wir einen offensichtlichen Bedarf erkannt und diesen gedeckt. Die Zugriffe waren enorm. Im Zeitraum von sieben Tagen verzeichneten die beiden Plattformen mehr als doppelt so viele Aufrufe“, so Christoph Prinzinger, Inhaber von urlaubshamster.at und sparhamster.at glücklich.

"Hamster Woche" hat gestartet

User werden bis 15. September mit immer neuen Aktionen versorgt, stündlich werden weitere veröffentlicht. „Ein Countdown gibt an, wann das nächste Schnäppchen startet. Via WhatsApp-Service kann man sich zudem über aktuelle Angebote sofort bei Aktionsstart informieren lassen.“, so Prinzinger.