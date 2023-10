Hamas-Massaker: Sobotka übt Kritik an "Täter-Opfer-Umkehr"

Nach dem Massaker der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Israel kritisiert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) eine "Täter-Opfer-Umkehr".

Sobotka: Österreich habe lange um Souveränität gekämpft

"Die Hamas ist eine Terrororganisation", unterstrich Sobotka, der sich betrübt zeigte, dass dies in der öffentlichen Wahrnehmung auch in den klassischen Medien teils untergehe. Die Hamas habe den Gazastreifen an sich gerissen, um einen islamischen Staat zu errichten und "letzten Endes Israel zu vernichten". Das sei die Ausgangssituation, und "umso unverständlicher ist mir die Täter-Opfer-Umkehr". Der Nationalratspräsident versteht nicht, wie man Israels Selbstverteidigungsrecht überhaupt infrage stellen kann. Bei einem Besuch in der israelischen Stadt Sderot nahe dem Gazastreifen habe er gesehen, was es bedeute, jeden Tag in den Bunker gehen zu müssen, die Kinder traumatisiert, "diesseits und jenseits der Grenzen", wie Sobotka nicht vergaß zu erwähnen. Doch auch für die Opfer in Gaza gelte: "Verantwortlich ist die Hamas und sonst niemand." Diese nehme "ihre eigenen Leute in Geiselhaft" und verhindere, dass die Bevölkerung fliehen kann.