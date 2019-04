"Haltung - Flagge zeigen in Leben und Politik": Mitterlehner rechnet ab

In seinem Buch "Haltung - Flagge zeigen in Leben und Politik" rechnet Reinhold Mitterlehner mit der Politik ab. Laut ihm gehe es zumeist um "um Machtergreifung und Machtdurchsetzung".

Bereits vor der offiziellen Präsentation sind erste Teile des neuen Buches von Ex-ÖVP-Chef und -Vizekanzler Reinhold Mitterlehner publik geworden. Wie der Prolog von “Haltung – Flagge zeigen in Leben und Politik” nahelegt, rechnet er darin durchaus mit der türkisen ÖVP ab. In der Politik gehe es “fast nie um den Wettbewerb der besseren Konzepte”, sondern “um Machtergreifung und Machtdurchsetzung”.

Politik: Mitterlehner zieht Bilanz

Mitterlehner ist im Mai 2017 nach einem monatelangen internen Machtkampf zurückgetreten und hat damit für Sebastian Kurz Platz gemacht – die Rochade an der ÖVP-Spitze führte letztlich zu Neuwahlen, aus denen die nunmehr türkise ÖVP siegreich hervorging. Mitterlehner erinnert in der Einleitung des Buches, das am Mittwoch vorgestellt werden soll, an aufgetauchte Unterlagen, wonach mit “Energie und Detailgenauigkeit der Wechsel systematisch vorbereitet” worden war. Die Geschichtsschreibung solle nicht “den derzeit Regierenden und ihrer Message Control überlassen bleiben”, argumentiert er nun seine Publikation.