Halloween-Nacht in NÖ "relativ ruhig"

Nach der Halloween-Nacht hat die niederösterreichische Polizei am Montag eine "vorsichtig positive" Zwischenbilanz gezogen.

Die meisten Polizei-Einsätze in Wiener Neustadt

Mehrere Menschen mussten Baumschlager zufolge nach Auseinandersetzungen in der Statutarstadt ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Person habe eine Softgun bei sich gehabt und sei "beamtshandelt worden".

Kinder zündeten Pyrotechnik in Halloween-Nacht

Pyrotechnik der Kategorien F2, F3 und F4 hatte eine Gruppe von Acht- bis Zwölfjährigen in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) im Gepäck, wobei für die beiden letztgenannten Kategorien eine Altersbeschränkung ab 18 Jahren gilt. Gezündet wurden von den Kindern Schweizerkracher, "was im Ortsgebiet generell verboten ist", wie Baumschlager unterstrich. 132 pyrotechnische Gegenstände wurden sichergestellt.

Hausfassade mit Eiern beworfen

"Süßes oder Saures" ging offenbar im St. Pöltner Stadtteil Spratzern schief: Hier wurde eine Hausfassade mit Eiern beworfen. Eine Rauferei wurde außerdem in Bruck a. d. Leitha registriert.

Corona-Fall auf Party in Arena Nova

Nicht unberührt blieb die Halloween-Nacht auch in diesem Jahr von Covid-19. Eine Party in der Wiener Neustädter Arena Nova war von einer Person besucht worden, die Baumschlager zufolge letztlich positiv auf Corona getestet wurde. Vorgewiesen worden war in dem Fall zunächst allerdings ein negativer Test.