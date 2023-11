Halloween-Nacht in Linz ohne größere Zwischenfälle

Nach der Halloween-Nacht verzeichnete die Linzer Polizei mehrere Zwischenfälle im Zusammenhang mit Pyrotechnik, einige kurzzeitige Festnahmen und Anzeigen sowie einen Vorfall, bei dem ein Auto möglicherweise durch einen Böller in Brand geraten war.

Dies berichtete Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter am Mittwochfrüh gegenüber der APA. Im Vergleich zu den Ausschreitungen im Vorjahr sei die Lage jedoch "nicht vergleichbar" gewesen. Die Vorfälle konzentrierten sich hauptsächlich auf den Linzer Süden, während es auf der Landstraße im Zentrum ruhig blieb.

Ausschreitungen in der Halloween-Nacht des Vorjahres in Linz

Aufgrund der Ausschreitungen in der Halloween-Nacht des Vorjahres in der Linzer Innenstadt hatte die Polizei ihre Präsenz in den drei Statutarstädten Linz, Wels und Steyr verstärkt. Zur umfassenden Beweissicherung wurden Drohnen, Kameras und Körperkameras eingesetzt. Die verstärkte Präsenz war insbesondere auf der Landstraße, wo die Krawalle im Vorjahr stattgefunden hatten, zu beobachten - und offenbar wirkungsvoll. Denn laut Pogutter gab es dort "nicht einmal Böller".