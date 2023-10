Halloween feiern im "Circus of Horrors” bei First Escape in Wien

Der Escape Room-Anbieter First Escape in der Wiener Innenstadt lädt anlässlich Halloween zum „Circus of Horrors“.

Den gesamten Abend lang agieren die MitarbeiterInnen in ihrer Rolle als gruselige ZirkusdarstellerInnen und sorgen für schaurige Momente. Ende Oktober 2017 hat „First Escape“ in der Himmelpfortgasse seine Türen geöffnet und begeistert seither mit ausgeklügelten Spielkonzepten in insgesamt vier Quests. Anlässlich seines sechsten Geburtstages steht wieder ein gesamtheitliches Escape Room-Erlebnis auf dem Programm, das die Gäste in einen gruseligen Horrorzirkus entführt. Das innovative Live-Erlebnis ist voller Überraschungseffekte, aber nichts für schwache Nerven.

First Escape-MitarbeiterInnen in character

Beim Betreten der Location in der Wiener Innenstadt finden sich die Gäste in einem „Circus of Horrors“ wieder und werden mit einem Welcome Drink (alkoholisch oder antialkoholisch) und Süßigkeiten sowie Popcorn begrüßt. In die Rolle der gruseligen Zirkusleute schlüpfen auch heuer wieder die MitarbeiterInnen von „First Escape“, die während des gesamten Abends in ihrer Rolle agieren. Dabei halten sie nicht nur die Einführung in character, sondern suchen die Spielgäste in den gebuchten Abenteuern auch heim und geben auf kreative Art Hinweise, wenn diese gebraucht werden. Das gruselige Zirkusteam besteht aus einem Horrorclown, einem Raubtierdompteur, einer Wahrsagerin und einem Zirkusdirektor.

Circus of Horrors” bei First Escape in Wien: Nichts für schwache Nerven

Im Anschluss stehen Fotomöglichkeiten mit den Lieblingscharakteren auf dem Programm, bevor die Spielgäste wieder aus dem „Circus of Horrors“ entlassen werden. Ein schauriges und gleichzeitig lustiges Schauspiel ist garantiert.

„Halloween ist einer unserer Lieblingstage im ganzen Jahr. Die gesamte Crew hat sich anlässlich dieses Abends zusammengetan, um ein Rundumerlebnis zu gestalten, das Spielfans einen unvergesslichen Abend beschert“, sagt Aris Venetikidis, Geschäftsführer von First Escape. „Es lohnt sich, sobald wie möglich einen Spielslot mit FreundInnen oder Familienmitgliedern zu buchen, da der Abend erfahrungsgemäß schnell ausgebucht ist“, ergänzt Venetikidis und freut sich bereits auf die vielen überraschten Gesichter.

Alle vier Quests sind am 31. Oktober von 17:30 – 23:00 Uhr (letzter Spielbeginn 22:00 Uhr) verfügbar. Buchungen zu den regulären Preisen sind ab sofort möglich.