Hallein: Unwetter-Schäden waren laut Köstinger vermeidbar

Es hätte nicht zu den Unwetter-Schäden in Hallein kommen müssen: Das ist die Meinung von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). In ihren Bereich fällt auch der Hochwasserschutz.

"In Österreich funktioniert der Hochwasserschutz grundlegend gut", sagte Köstinger am Montag in Brüssel vor dem Treffen mit ihrem EU-Amtskollegen. Aber Hallein hätte gezeigt, dass die Beeinspruchung eines Schutzprojektes durch den Naturschutzbund, langfristig auch zu Katastrophen führen könne.