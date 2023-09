Halbnackter Alkolenker fuhr trotz Rotlichts über sich schließenden Bahnübergang in Niederösterreich

Mittwochabend ist ein spärlich bekleideter alkoholisierter Autolenker in Wöllersdorf im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt trotz Rotlichts über einen Bahnübergang gerast, an dem der Schranken bereits zuging. Polizisten, die den Vorfall beobachteten, verfolgten den Mann. In Markt Piesting hielt der 29-Jährige plötzlich an, sprang aus dem Auto und versteckte sich, so die Exekutive am Donnerstag.

Polizisten, die den Vorfall am Bahnübergang gesehen hatten, verfolgten den Pkw mit Blaulicht und Folgetonhorn, bis der Mann in Markt Piesting aus dem Auto sprang und sich versteckte. "Ohne Schuhe und nur mit einer kurzen Hose bekleidet kletterte er über einen Zaun und versteckte sich auf einem Firmenareal", hieß es in der Aussendung über den 29-Jährigen.

Der Wiener Neustädter wurde gegen 21.30 Uhr gefunden. Ein Alkotest ergab 1,18 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Anzeige ergeht an die Bezirkshauptmannschaft.