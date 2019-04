Halbmarathon in Wien: Straßensperren im 21. und 22. Bezirk

Am Sonntag müssen Autofahrer mit Straßensperren und Umleitungen in Wien-Floridsdorf und Wien-Donaustadt rechnen. Grund dafür ist der Halbmarathon.

Der Halbmarathon in Wien bringt am Sonntag Straßensperren und Umleitungen mit sich. Die Streckenführung lautet folgendermaßen: Wagramer Straße (auf der stadteinwärts führenden Richtungsfahrbahn) – Arbeiterstrandbadstraße – Bahndammweg – Nordbahndamm – An der Oberen Alten Donau – Anton Sattler Gasse – Donizettiweg – Wagramer Straße (auf der stadteinwärts führenden Richtungsfahrbahn).