Halb-Feiertag: Nationalrat bestimmt über Karfreitag

In der kommenden Woche wird der Nationalrat nicht nur über den Karfreitag als Feiertag entscheiden, auch Abbiegeassistenten, Kindergeld oder das Fotos auf der E-Card stehen auf der Agenda.

Dazu bringt die SPÖ das Thema Lkw-Sicherheit zum Aufruf. Ausgelöst vom Tod eines Schulkinds in Wien, das von einem Lastkraftwagen erfasst wurde, hat sich ja eine Initiative gebildet, die verpflichtende Abbiegeassistenten fordert. Die Politik konnte sich dazu vorerst nicht durchringen, da es nach Meinung von Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) noch keine verlässlichen Systeme gibt. Stattdessen setzt er auf ein Maßnahmenbündel etwa mit Assistenzspiegeln.

Der SPÖ ist das zu wenig. Sie fragt Hofer in einer “Aktuellen Stunde” gleich zu Beginn der Sitzung am Mittwoch: “Tun Sie alles für die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr, Herr Minister?!”

Weniger tragisch, dafür umso umstrittener ist das Thema “Karfreitag”-Feiertag. Nachdem der Europäische Gerichtshof befunden hat, dass die Bevorzugung einzelner religiöser Gruppen nicht zulässig ist, muss eine Ersatzregelung her, sonst hätten alle Arbeitnehmer frei und nicht nur jene, die religiösen Bekenntnissen angehören, die den “Karfreitag” als Feiertag begehen wie evangelische und altkatholische.

Die Koalition hat sich dazu entschieden, den Karfreitag zu einer Art halben Feiertag zu machen. Ab 14 Uhr ist quasi frei oder ein Zuschlag zu entrichten. Auf die Details heißt es aber warten, möglicherweise wird der Antrag überhaupt erst am Sitzungstag festgelegt. Die evangelische Kirche reagierte jedenfalls im Vorfeld bereits reichlich erbost.

Kein Kindergeld für Krisenpflegeeltern

Auch ein weiterer Beschluss in der Sitzung wurde durch ein Gerichtsurteil notwendig gemacht, in dem Fall des OGH. Dieser befand nämlich, dass Krisenpflegeeltern formal nicht als Eltern gelten, weshalb sie auch nicht mehr in den Genuss von Familienbeihilfe und Kindergeld kamen. Das wird nun korrigiert, auch wenn die Art der Korrektur Teilen der Opposition nicht passt. Denn um die Leistungen beziehen zu können, müssen die Pflegeeltern die Kinder mindestens drei Monate betreuen. Das Problem: die meisten Eltern haben die Kinder deutlich kürzer unter ihrer Obhut. Eine weitere Familienmaßnahme ist immerhin unumstritten. Der “Papa-Monat” kann künftig auch dann gewährt werden, wenn aufgrund eines medizinisch erforderlichen Krankenhausaufenthaltes des Kindes aktuell kein gemeinsamer Haushalt mit den Eltern vorliegt.