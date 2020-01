Hahnenkammwochenende bringt kilometerlange Staus

Von 24. bis 26. Jänner findet bereits zum 80. Mal das Hahnenkammrennen statt. Die Ab- und Anreise der Besucher wird dabei kilometerlange Staus mit sich bringen.

Am kommenden Wochenende feiert das Hahnenkamm-Rennen sein 80. Jubiläum. An den drei geplanten Renntagen werden jeweils zehntausende Besucher erwartet. Die An- und Abreise der Besucher wird für lange Staus sorgen. Außerdem werden neben den Sportfans auch zahlreiche Tageskifahrer unterwegs sein. Wer den Staus entgehen möchte, sollte lieber mit dem Zug nach Kitzbühel anreisen.