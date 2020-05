Aus Niederösterreich kommt Widerspruch zu der Theorie, dass die Wiener Coronavirus-Cluster ihren Ursprung in Hagenbrunn haben.

Hagenbrunn als Corona-Cluster-Auslöser in Wien: Widerspruch aus Niederösterreich

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gab am Sonntag bekannt, dass alles darauf hindeute, dass Hagenbrunn der "Auslöser" der aktuellen Coronavirus-Cluster in Wien sei. Niederösterreichs Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner widersprach der Conclusio - diese sei auf Grundlage aller bekannter Fakten "sachlich nicht nachvollziehbar", meinte sie am Montag.

Die Situation sei "von uns akribisch aufgearbeitet worden", betonte Lechner. "Es gab im Postverteilerzentrum Hagenbrunn im Vorfeld keinen einzigen positiv getesteten Corona-Fall. Der Patient Null dieses Clusters war ein Mann, der von seinem Wohnsitz in Wien nach Hagenbrunn pendelte. Die nächsten drei Fälle waren ebenso Personen, die aus Wien ins Postverteilerzentrum Hagenbrunn pendelten - und zwar im gleichen Bus wie der Patient Null", erläuterte die Landessanitätsdirektorin.

"Es wäre daher - vorsichtig formuliert - mindestens ebenso schlüssig davon auszugehen, dass das Virus von diesen Personen aus Wien ins Postverteilerzentrum Hagenbrunn getragen wurde", sagte Lechner zur APA. Generell halte sie jedoch nichts davon, "wenn bei der Eindämmung des Virus mit dem Finger aufeinander gezeigt wird". Für die erfolgreiche Bekämpfung des Virus sei es "wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten".