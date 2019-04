Hagelversicherung: "Nächste Dürrekatastrophe" könnte bald drohen

Die anhaltende Trockenheit hinterlässt bereits Spuren. Laut der Hagelversicherung droht die nächste Dürrekatastrophe.

Zu trocken ist es in der Landwirtschaft derzeit in Nord-, Nordost- und Ostösterreich sowie Teilen der Steiermark, Kärntens und Vorarlbergs. Laut der Hagelversicherung hinterlässt die anhaltende Trockenheit bereits Spuren. Es gebe Anzeichen dafür, dass “die nächste Dürrekatastrophe” drohe.

Dabei sei der Gesamtschaden in der Landwirtschaft im Jahr 2018 mit mehr als 230 Mio. Euro – alleine auf die ausgefallenen Erdäpfel entfielen rund 40 Mio. Euro – durch den mangelnden Niederschlag und die Hitze noch in leidvoller Erinnerung.

Bereits jetzt ist die Landwirtschaft mit dem Wintergetreide und den jungen, ausgebrachten Pflanzen im Norden und Osten Österreichs von massiven Niederschlagsdefiziten betroffen, so die Hagelversicherung. In Teilen Niederösterreichs und des Burgenlandes habe es in den vergangenen Wochen nur ein Viertel bis zur Hälfte des durchschnittlichen Regens im Vergleich zum zehnjährigen Durchschnitt gegeben. “Sollte die trockene Witterung in den kommenden Wochen anhalten, könnten sich die Dürreschäden des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden.”