Haftstrafe für falschen Polizisten bei Prozess in Wien

Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab und seit November 2018 in Wien mit zwei Komplizen aktiv war, wurde am Dienstag vor dem Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen.

Falscher Polizist bei Prozess in Wien zu Hafstrafe verurteilt

Ersparnisse und Wertsachen steckte falscher Polizist in Drogen und Glücksspiel

Während seines Prozesses gab der 39-Jährige an, dass er das gestohlene Geld für Drogen und Glücksspiel ausgegeben habe. "Ich weiß, dass ich scheiße gebaut habe. Ich wollte Befriedigung. Ich bin deshalb in die Spielhallen gegangen." In einem Fall entwendeten er und seine Mittäter einer älteren Dame Schmuck, Gold und Münzen im Gesamtwert von 130.000 Euro, indem sie sich mit gefälschten, aus dem Internet bezogenen Identitätsnachweisen als angebliche Polizisten ausgaben. Der Beschuldigte wohnt in Deutschland und erklärte, er habe nie eine Schule besucht oder eine Ausbildung abgeschlossen. Offensichtlich finanzierte er sein Leben seit seiner Jugend durch kriminelle Tätigkeiten. Die aktuellen, ihm in Österreich zur Last gelegten Straftaten verübte er, während er auf der Flucht war - nach einem früheren Urteil hatte er beschlossen, ins Ausland zu fliehen, anstatt seine Strafe in Deutschland zu verbüßen.