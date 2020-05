Haftstrafe für 16-Jährigen nach Spritztour mit gestohlenem Porsche

Ein 14-Jähriger entwendete im Februar die Schlüssel eines Porsches und lud seine Freunde zur Spritztour ein. Ein 16-Jähriger kassierte dafür nun eine Haftstrafe.

Nach einer "Spritztour" mit einem gestohlenen Porsche ist ein 16-jähriger Bursch am Wiener Landesgericht verurteilt worden. Der vorbestrafte Angeklagte erhielt 15 Monate Haft, davon fünf Monate unbedingt.

14-Jähriger entwendete Porsche und lud Freunde zum Mitfahren ein

Den Sportwagen hatte am 28. Februar 2020 ein 14-Jähriger an sich gebracht, indem er in einer Wohnung dem Besitzer die auf einem Tisch abgelegten Fahrzeugschlüssel wegnahm. Nachdem er sich ins Auto gesetzt hatte, verständigte er seinen Freundeskreis und lud diese zum Mitfahren ein.