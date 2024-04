Hafenecker: ÖVP habe "nackte Angst"

Am Dienstag hat die FPÖ in Person von Generalsekretär Christian Hafenecker eine frontale Attacke gegen die ÖVP geritten.

Diese habe "nackte Angst", attestierte er in einer Pressekonferenz. Hafenecker sieht die Volkspartei in diverse Skandale involviert, beginnend beim Tod des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek über Vorgänge im Verfassungsschutz bis hin zum Postenschacher. Medien warf er vor, "propagandistischer Putztrupp" für die ÖVP zu sein.

Hafenecker nahm sich der Vorwürfe rund um die Vorgänge nach dem Tod Pilnaceks an

Besonders nahm sich Hafenecker der Vorwürfe rund um die Vorgänge nach dem Tod Pilnaceks an. Dessen Lebensgefährtin hatte ja etwa beklagt, dass die Exekutive in der Wiener Wohnung des Sektionschefs eine illegale Hausdurchsuchung durchgeführt habe, was wiederum Pilnaceks Witwe im "Kurier" bestritt. Der freiheitliche Generalsekretär will dieser Sache sowie dem Informationsfluss nach dem Ableben des Spitzenbeamten mittels parlamentarischer Anfragen an Justizministerin Alma Zadić (Grüne), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nachgehen.