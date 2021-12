Über die Hälfte der nachgewiesenen Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante in England sind bei vollständig Geimpften aufgetreten. Von 22 bestätigten Infizierten hatten zwölf zwei Corona-Impfungen.

Mehr als die Hälfte der bisher nachgewiesenen Infektionen mit der besorgniserregenden Omikron-Variante des Coronavirus in England sind bei vollständig Geimpften aufgetreten. Von den 22 bestätigten Infizierten hätten zwölf mindestens zwei Corona-Impfungen erhalten, teilte die britische Gesundheitsbehörde am Freitag mit.

Über Hälfte der Omikron-Infizierten in England vollständig geimpft

70 Prozent der Menschen in Großbritannien geimpft

Auch unter den Infizierten der derzeit noch dominierenden Delta-Variante ist der Anteil der Geimpften an den Infizierten in Großbritannien oder Deutschland mittlerweile hoch - weil die Mehrheit der Menschen in diesen Ländern geimpft ist. In beiden Ländern haben knapp 70 Prozent der Menschen mindestens zwei Impfdosen erhalten.