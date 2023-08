Hälfte der Österreicher bestellt Essen pro Monat: Pizza am beliebtesten

Fast die Hälfte der Österreicher bestellt monatlich bei einem Lieferdienst, Pizza ist dabei am beliebtesten.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten foodora Trend Monitor bestellt ordert die Hälfte der Befragten, wenn die Lust zum Kochen fehlt. Auch wenn große Events wie die Formel 1 im Fernsehen laufen, wird gern Geliefertes konsumiert. Vor allem die Wiener Bevölkerung ist kochfaul: 60 Prozent bestellen mindestens einmal pro Monat, jede/r Fünfte sogar wöchentlich.

Österreicher bestellen gerne Essen

"Die Kulinarik, die Österreichs Restaurants bieten, ist vielfältig. Von der italienischen Pizza über das indische Curry bis hin zur leckeren Bowl gibt es quer durch Österreich eine breite Auswahl an unterschiedlichen Speisen. Lieferservices vereinen genau diese Vielfalt auf einer Plattform", meint foodora Geschäftsführer Herbert Haas. In sieben von neun Bundesländern liegt die Pizza auf Platz eins. Danach folgen Cheeseburger und Maki. Mit 53 gegenüber 42 Prozent bestellen Männer etwas häufiger als Frauen. Mindestens einmal pro Monat lassen sich die Jüngeren mit 65 Prozent öfter etwas liefern als die Älteren mit 31 Prozent. Fast 40 Prozent der Befragten ordern gerne an freien Tagen gemeinsam mit Familie oder Freunden beim Lieferservice.