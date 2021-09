Hälfte der Infektionen mit Corona in Haushalten

Waren es im Sommer vor allem die Reiserückkehrer, die sich vermehrt mit dem Coronavirus angesteckt hatten, passieren jetzt fast die Hälfte der Neuinfektionen in den Haushalten.

Von fast 10.000 Corona-Infektionen in der Kalenderwoche 34, konnte in 70,7 Prozent der Fälle die Infektionsquelle ausfindig gemacht werden. Das sind, wie in den fünf Wochen zuvor über zwei Dritteln. Während die reiseassoziierten Fälle im Vergleich mit der Vorwoche auf 30,2 Prozent (minus 9,6) gesunken sind, fand mit 48,1 Prozent Anteil fast die Hälfte der Neuinfektionen wieder in Haushalten statt.