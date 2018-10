Häftling entwischte in Justizanstalt Graz-Jakomini durch offene Tür

Durch eine offene Tür konnte ein Mann, der noch wenige Monate Haft zu verbüßen gehabt hätte, aus der Justizanstalt Graz-Jakomini flüchten. Die Bevölkerung müsse sich keine Sorgen machen, denn der Häftling gilt nicht als gewalttätig.

Ein Häftling ist in der Justizanstalt Graz-Jakomini bei der Abnahme seiner Fußfessel die Flucht gelungen. Sprecher Manfred Ulrich bestätigte am Donnerstag Medienberichte, wonach der Mann nur noch wenige Monate Haft zu verbüßen gehabt hätte. Er machte sich allerdings durch eine offene Tür davon, noch ehe er in Haft genommen werden konnte.