"Hacker" erpressen Puls 4-Football-Moderator Walter Reiterer

Puls 4-Star Walter Reiterer ist pervers - sehr sogar. Zumindest schreibt er das selbst auf Facebook. Und scheinbar wurde er dabei gefilmt. Der Sport-Moderator soll daher 0,438 Bitcoin an einen anonymen Hacker überweisen. Es handelt sich aber um Spam.

Der Hacker macht es deutlich. Mit einer von ihm geschriebenen Software habe er den PC des Puls 4-Moderators Walter Reiterer gekapert und die Kamera aus der Ferne eingeschaltet. Dabei soll der bekannte Moderator beim Masturbieren vor Teenie-Pornos gefilmt worden sein. Oder besser gesagt beim “Prozess der Masturbation”. Und wenn er nun nicht 2.000 Euro in Bitcoin an den anonymen Erpresser sendet, werde der es an all seine E-Mail und Facebook-Kontakte weiter senden.