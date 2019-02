"Habt euch lieb"-Posting der Wiener Linien sorgt für Shitstorm

Eigentlich wollten die Wiener Linien mit ihrem Facebook-Posting zum Valentinstag die Botschaft "Habt euch lieb" verbreiten, doch nicht alle haben damit ihre Freude.

Zum Valentinstag haben sich auch die Wiener Linien etwas Kreatives einfallen lassen: Ein aktuelles Posting auf Facebook ruft dazu auf, sich lieb zu haben, “egal ob Valentinstag oder Match-Day” ist. Dazu ist ein homosexuelles Pärchen abgebildet, das sich innig in der U-Bahn küsst. Die beiden Männer tragen Fußball-Trikots in den Farben Grün-Weiß und Schwarz-Blau, was auf das Spiel Inter Mailand gegen Rapid Wien anspielen soll, das am Abend im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf stattfindet.