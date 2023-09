Habsburger waren Vorreiter bei Gesundheitsfürsorge

Historikerin Sabine Jesner verurtet im habsburgischen Militär die Vorstufen unserer modernen Gesundheitsfürsorge.

Habsburger waren Vorreiter bei Gesundheitspolitik in Österreich

Insbesondere die Türkenkriege im 18. Jahrhundert sollen die habsburgische Gesundheitspolitik beflügelt haben. Wien war laut der Historikerin ohnehin "an der Spitze" der Professionalisierung von Militärmedizin. Neuartig war ihr zufolge die Vor- und Nachsorge für Soldaten. Nach Abschaffung der Söldnerheere sei es der Staat gewesen, der "in Kriegszeiten als auch Friedenszeiten ausrüsten muss, verpflegen muss - schauen, dass es den Menschen gut geht". Nach und nach sei das Feld der Medizin in die Militärpolitik gefolgt.