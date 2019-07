Gute Sicht auf partielle Mondfinsternis am 16. Juli

Heute Abend kann in ganz Österreich eine partielle Mondfinsternis beobachtet werden. Die Sicht auf das Himmelsspektakel sollte dabei frei sein, denn laut ZAMG spielt das Wetter mit.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Österreich eine partielle Mondfinsternis zu sehen. "Diese partielle Mondfinsternis hat einen hohen Finsternisgrad, sie erfasst rund zwei Drittel des Mondes", so Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).