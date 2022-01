Gutachten zur Hofreitschulen-Causa liegen vor

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzenden Johann Marihart soll auf Kosten der Spanischen Hofreitschule den Lipizzaner-Hengst seiner Tochter zureiten haben lassen. Diesbezüglich liegen nun das Wirtschafts- und Rechtsgutachten vor.

Zureiten von Pferd der Tochter auf Kosten der Hofreitschule

Verkaufspreis und Trainingskosten laut Gutachten "marktüblich"

Im Zuge der Ermittlungen wurden auf Anweisung des Eigentümers, dem Tourismusministerium, auch Gutachten eingeholt, um die wirtschaftlichen und rechtlichen Hintergründe hinsichtlich von Compliance -Regelungen zu klären. Der Wirtschaftsprüfer Wolfgang Dibiasi kam dabei zu dem Schluss, dass der Verkaufspreis von 12.000 Euro "marktüblich" gewesen sei, wie er bei einem Hintergrundgespräch am Mittwoch erörterte. Auch der Pferdeeinstellungsvertrag im Trainingszentrum Heidenberg um 700 Euro im Monat sowie 300 Euro für 30-minütiges Bewegen des Pferdes sechs Mal in der Woche bewege sich in der üblichen Range. Der Rechtsanwalt Stephan Steinhofer konnte in seinem Gutachten hier auch keine Verfehlung sehen.