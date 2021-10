Gut jeder dritte Wiener ist im Ausland geboren

Jeder fünfte Bewohner in Österreich hat ausländischen Geburtsort, in Wien ist gut jeder Dritte im Ausland geboren. Davon kommen die meisten Personen aus Deutschland, Bosnien-Herzegowina und der Türkei.

Der Integrationsfonds hat eine neue Broschüre vorgelegt, in der aktuelle Daten zur Zuwanderung zusammengefasst sind. 1,798 Millionen Menschen mit ausländischem Geburtsort lebten zu Beginn des Jahres 2021 in Österreich, das entspricht jeder fünften Person der Gesamtbevölkerung (20,1 Prozent). Gegenüber Anfang 2016 (18,3 Prozent) ist dies ein Zuwachs um fast 13 Prozent. Davon wurden die meisten Personen in Deutschland, Bosnien-Herzegowina und der Türkei geboren.

37,1 Prozent der Wiener im AUsland geboren

Gemessen an der Gesamtbevölkerung lebten die meisten Menschen mit ausländischem Geburtsort in Wien (37,1 Prozent), während im Burgenland der Anteil am niedrigsten war (12,0 Prozent). Am stärksten stieg der Anteil von im Ausland geborenen Personen seit Anfang 2016 in der Steiermark. Niederösterreich verzeichnete den geringsten Anstieg. Detaillierte Darstellungen für alle Bundesländer finden sich in der Broschüre.