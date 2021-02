Gurtpflicht: Wien bildet Schlusslicht beim Anschnallen

Alarmierende Statistik: Jährlich sterben durchschnittlich 177 Pkw-Insassen auf Österreichs Straßen, davon verwenden 52 Personen keinen Sicherheitsgurt.

KFV: Vorne wird eher angegurtet als am Rücksitz

Ohne Gurt zehn Mal höheres Todesrisiko

Kinder nicht mit Schultasche am Rücken transportieren

"Bei einem Verkehrsunfall können derlei Sicherungsfehler tragische Konsequenzen haben." Neben dem Lokalaugenschein führte das KFV auch eine Befragung unter mehr als 1.000 Pkw-Lenkern durch. Dabei gaben sechs Prozent der Befragten zu, mitgenommene Kinder nicht immer zu sichern. Begründet wurde dies häufig mit Zeitmangel, Stress und der Angabe, dass das Kind nicht gesichert werden wollte. 16 Prozent der Befragten führten darüber hinaus an, dass das Kind bei der Mitnahme im Auto manchmal einen Rucksack oder die Schultasche am Rücken trägt.

Bei der Sicherheit keine Zeit sparen

"Schultaschen und Rucksäcke sollten während der Fahrt niemals am Rücken getragen werden. Auch wenn es verständlicherweise oft hektisch zugeht, so darf bei der Sicherheit dennoch keine Zeit gespart werden. Dank moderner Systeme ist die korrekte Sicherung schon in ein bis zwei Minuten durchführbar – und rettet Leben", so Thann. Zur Erhöhung der Kindersicherungsquote setzt sich das KFV für die Verdopplung des Strafausmaßes bei Delikten im Straßenverkehr, bei denen Kinder u.a. als Mitfahrer im Kfz betroffen sind, ein.