Gürtel-Umgestaltung: Wiener ÖVP startet Ideenwettbewerb

Die Wiener ÖVP beginnt mit ihrem Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Wiener Gürtels.

Der Gürtel sei trotz guter Lage und Infrastruktur nicht attraktiv, konstatierten Parteichef Karl Mahrer und Wiens VP-Verkehrssprecherin Elisabeth Olischar bei einem Medientermin am Montag. Die ÖVP will sich darum nun bei jenen Menschen, die am Gürtel wohnen oder arbeiten bzw. bei Personen, die dort unterwegs sind, erkundigen, was sie gerne ändern möchten.