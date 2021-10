Guntramsdorfer Bürgermeister von Opposition angezeigt

Die Opposition hat für eine Anzeige gegen den Bürgermeister von Guntramsdorf (Bezirk Mödling), Robert Weber (SPÖ) gesorgt.

ÖVP, FPÖ, NEOS, Grüne und die Bürgerliste Lebenswertes Guntramsdorf - Team Christian Höbart werfen ihm Untreue vor, da er Aufträge in der Höhe von mehr als 100.000 Euro gegen den Willen des Gemeinderats an einen Parteifreund gegeben habe. Die StA Wiener Neustadt bestätigte im ORF am Samstag Ermittlungen. Er weist die Vorwürfe zurück.