Guntramsdorf: Fußgänger (51) von Pkw erfasst

Ein 51-Jähriger überquerte am Dienstag die Steinfeldgasse mit seinem Hund, als er von einem Pkw niedergestoßen wurde.

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Baden hat am Dienstagabend in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) mit seinem Fahrzeug einen 51-jährigen Fußgänger aus dem Bezirk Mödling niedergestoßen und verletzt. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.