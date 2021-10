"Gürtelfrische West" in Wien: RH kritisiert fehlende Ausschreibung

Da die Kosten für das Wiener Gürtelpool-Projekt die Grenze von 100.000 Euro überschritten haben, wäre laut Stadtrechnungshof eine Ausschreibung des Projekts nötig gewesen.

Der Wiener Stadtrechnungshof rügt in einer Reihe von aktuellen Prüfberichten die Abwicklung der "Gürtelfrische West" - also die im Vorjahr auf einem Kreuzungsplateau beim Westbahnhof errichtete Freizeitanlage samt kleinem Pool. Bemängelt wird unter andrem , dass die Einrichtung des temporären Projekts nicht ausgeschrieben wurde. Dies wäre aufgrund der Höhe der Kosten nötig gewesen, heißt es.

Wiener Gürtelpool-Projekt kostete knapp 200.000 Euro

Die Gürtelfrische wurde von den beiden angrenzenden Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus und Neubau in Kooperation mit der "Kunst im öffentlichen Raum GmbH" (KÖR) initiiert und von der Mobilitätsagentur unterstützt, wird in den Berichten erläutert - die aufgrund Prüfansuchen von FPÖ und ÖVP erstellt wurden. Die beiden Oppositionsparteien hatten harsche Kritik an dem Projekt geübt.