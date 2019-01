Gudenus will "rot-grüne Fremdherrschaft über Wien beenden"

Im Streit zwischen der Bundesregierung und der Wiener Stadtregierung kritisiert nun der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, Johann Gudenus den Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

“Offensichtlich ist Bürgermeister Michael Ludwig vom linken Flügel um den ehrgeizigen Sozialstadtrat Peter Hacker entmachtet worden und will Wien weiterhin als Sozialmagnet für Zuwanderer aus aller Welt aufrechterhalten, um Wähler für die sich am Tiefpunkt befindende SPÖ zu lukrieren”, sagte Gudenus. “Unser Sozialsystem auszunutzen kann künftig nicht mehr geduldet werden”, verteidigte der FPÖ-Klubobmann die Mindestsicherungspläne im Bund und sagte: “Es ist daher an der Zeit, die rot-grüne Fremdherrschaft über Wien zu beenden.”