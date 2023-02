Gudenus-Forderung nach Einstellung von Casino-Ermittlungen

Der ehemalige Politiker Johann Gudenus hat der Kronen Zeitung zufolge beantragt, das Casino-Verfahren nach dreieinhalb Jahren Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einzustellen.

Sein Anwalt sehe die Arbeit der WKStA faktisch als beendet an, heißt es in dem Bericht. Außerdem habe das Geständnis von Thomas Schmid seinen Mandanten entlastet. So habe Schmid in seiner Aussage erklärt, dass er keinen FPÖ-Novomatic-Deal kenne und er sich in diesem Zusammenhang keiner strafrechtlichen Verantwortung bewusst sei.