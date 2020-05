GTI-Treffen wegen Corona abgesagt: Hunderte Autofans sammelten sich am Wiener Kahlenberg

Zahlreiche Autofans versammelten sich am Wochenende am Wiener Kahlenberg.

Auch in Wien haben sich am Wochenende Hunderte Autofans gesammelt. Die Polizei löste in der Nacht auf Samstag ein Treffen am Kahlenberg in Wien-Döbling auf. Zahlreiche Teilnehmer wurden abgemahnt, vier Personen erhielten ein Organmandat wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz.

Auch in Kärnten musste die Polizei bereits wegen GTI-Fans ausrücken. Das GTI-Treffen in Reifnitz hätte von 20. bis 23. Mai stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie bereits im März abgesagt. Die Teilnehmer suchten nun offenbar nach Alternativen.

Zahlreiche Behinderungen durch Autofans am Kahlenberg in Wien

In Wien erfolgte ab 21.30 Uhr der Zustrom am Kahlenberg, einige 100 Autos sammelten sich, die meisten wurden gegen 23.00 Uhr gemeldet. Es kam zu zahlreichen Behinderungen. Eine Zufahrt war nicht mehr möglich, der Stau reichte vom Parkplatz bis zur Krapfenwaldgasse. "Die Höhenstraße war teilweise nur noch einspurig befahrbar", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Dutzende Beamte der Landesverkehrsabteilung, Bereitschaftseinheit und vom Stadtpolizeikommando Döbling rückten aus und lösten die Versammlung auf. Laut Polizei handelte es sich großteils um normale Fahrzeuge, wenige waren auffällig getuned. Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gab es in der Bundeshauptstadt keine weiteren Ansammlungen von Autofans.