Bei den ADAC GT Masters in Spielberg ist auch heuer wieder der Andrang groß

Bei den ADAC GT Masters in Spielberg ist auch heuer wieder der Andrang groß ©APA/ERWIN SCHERIAU (Sujet)

Bei den ADAC GT Masters in Spielberg ist auch heuer wieder der Andrang groß ©APA/ERWIN SCHERIAU (Sujet)

GT Masters 2019 in Spielberg: Tipps zur Anreise ohne Stau

Der ARBÖ warnt im Vorfeld der GT Masters, die am Wochenende am Red Bull Ring Spielberg stattfinden, vor Staus bei der An- und Abreise. Wie man diese möglichst umgeht, lesen Sie hier.

Neben dem Training am Freitag werden samstags und sonntags die jeweils einstündigen Rennen am Spielberger Red Bull Ring gestartet. Auf dem Programm steht Motorsportaction pur: Eindrucksvolle Supersportwägen und die besten Sportwagenpiloten kämpfen um Punkte und Pokale.

GT Masters in Spielberg: Anreise aus Wien über die S6

Der ARBÖ Tipp: Wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen empfiehlt der ARBÖ von Wien aus über die Semmering Schnellstraße (S6) und den Knoten St. Michael anzureisen. Von Graz kommend oder auch aus Oberösterreich erreicht man das Veranstaltungsgelände am besten über die Pyhrnautobahn (A9) und die Murtal Schnellstraße (S36). Über Salzburg fährt man über die Tauernautobahn (A10), die Murtal Straße (B96) und über St. Michael, Tamsweg und Judenburg.

Frühe Anreise vermeidet Staus