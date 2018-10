An Halloween wird es im First Escape besonders gruselig.

An Halloween wird es im First Escape besonders gruselig. ©Aris Venetikidis

An Halloween wird es im First Escape besonders gruselig. ©Aris Venetikidis

Gruseln im Escape Room: Halloween-Special bei First Escape in Wien

Zum ersten Jahrestag von First Escape in der Wiener City ist ein Halloween-Special geplant. Dabei werden Live-Actors in die Escape Rooms miteingebunden.

Am 31. Oktober soll es im First Escape in der Wiener Innenstadt besonders gruselig werden. Zum ersten Mal in Österreich werden Schauspieler in die Escape Rooms eingebunden. In allen drei Räumen werden Schauspieler eine Rolle in den jeweiligen Geschichten einnehmen.

Mehr Gruselfaktor im Escape Room Das Konzept, im First Escape mit audiovisuellen Effekten und Sensoren zu arbeiten, ist nicht neu. Laut Geschäftsführer von First Escape Aris Venetkidis hat es sich aber bewährt. Für Halloween soll es im Escape Room jedoch noch einen Schritt weitergehen: „Zu Halloween haben wir uns nun zusätzlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um einen gewissen Gruselfaktor zu generieren und für unvorhergesehene Überraschungseffekte zu sorgen”, so Venetikidis.

Die Idee für Halloween stammt von den Operatoren des First Escape. Sie werden den ganzen Tag über entsprechende Kostüme tragen und ihrer schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Spieler und Darsteller können miteinander agieren und dabei wichtige Hinweise für die Rätsellösung erhalten. Je nach Raum werden ein verrückter Alchemist, der Geist eines verstorbenen Mädchens und ein verängstigter Kartenverkäufer vor Ort sein.

Gemeinsam Rätseln und Spielen liegt derzeit im Trend. Nun soll den Spielern eine neue Dimension geboten werden. “Man muss auch immer wieder etwas Neues wagen und Kunden zum Staunen bringen”, sagt Venetikidis. Es ist das erste Mal, dass in einem österreichischen Escape Room Schauspieler zum Einsatz kommen.