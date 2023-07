Am Wiener Franz-Josefs-Kai wurde ein Mann bedrängt und ausgeraubt.

Am Wiener Franz-Josefs-Kai wurde ein Mann bedrängt und ausgeraubt. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Gruppe raubte Mann am Wiener Franz-Josefs-Kai aus

Am Freitag rief ein Mann die Polizei, weil er am Nachhauseweg am Wiener Franz-Josefs-Kai von fünf Männern bedrängt und beraubt worden sein soll.

Er soll von der Männergruppe angesprochen und in eine Ecke des Morzinplatzes gedrängt worden sein. Dort sollen die Männer unvermittelt auf den Mann eingeschlagen haben und ihm Kopfhörer sowie Tabakwaren geraubt haben.

Dann flüchtete die Gruppe. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Zentrum/Ost geführt.