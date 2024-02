Grüne: Übergewinnsteuer für Energiefirmen "solide Absicherung"

Am Donnerstag haben die Grünen die abgeänderte und zuletzt im Nationalrat bis Ende 2024 verlängerte Übergewinnsteuer verteidigt.

Durch die Verlängerung der Übergewinnsteuer werden unvorhersehbare Gewinne von Energieunternehmen weiterhin besteuert, obwohl die Energiepreise in letzter Zeit erheblich gesunken sind. Zusammen mit der Strompreisbremse bietet dies eine "solide Absicherung" gegen Unsicherheiten auf dem Energiemarkt aufgrund von Russlands Präsident Wladimir Putin, so die Grünen.

40 Prozent Steuer auf Übergewinne von Energiefirmen

Öl- und Gaspreise unterliegen weiter großen Schwankungen

"Es wäre eindeutig zu früh zu glauben, dass wir schon über dem Berg sind", meinte der Grüne Budgetsprecher Jakob Schwarz nun in einer Aussendung. "Leider sind wir am Energiemarkt noch immer Russland und damit dem Risiko ausgesetzt, dass die Öl- und Gaspreise auch in Zukunft größeren Preisschwankungen unterliegen." Als Absicherung dagegen sei die Verlängerung beschlossen worden. "Geht der Preis nach oben, wird er durch die Strompreisbremse abgefangen, die wiederum durch die Einnahmen aus der Übergewinnsteuer teilfinanziert wird", so der Parlamentarier der kleinen Regierungsfraktion.