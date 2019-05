"Grumpy Cat": Die berühmteste Katze der Welt ist tot

Die wohl berühmteste Katze der Welt, Grumpy Cat, ist tot. Das Tier mit dem mürrischen Gesicht starb an Komplikationen nach einem Harnwegsinfekt.

“Grumpy Cat”, die Internet-Katzen-Sensation mit dem stets mürrischen Gesicht, ist tot. Sie sei an Komplikationen nach einer Harnwegsinfektion gestorben, erklärten ihre Besitzer am Freitag auf den offiziellen Social-Media-Seiten des Katzenstars. Laut ihrer Webseite war “Grumpy” sieben Jahre alt. Das Tier habe Millionen Menschen weltweit ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, sagten die Besitzer. Der Vierbeiner, der eigentlich Tardar Sauce heißt, starb demnach bereits am Dienstag.