"Grüner Ring" soll Grünräume rund um Wien sichern

Ein neues Projekt steht in den Startlöchern. Die Stadt Wien muss gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden, den sogenannten "Grüne Ring", der Grün- und Agrarräume sichern soll, planen.

In der Ostregion und um Wien sollen Agrar- und Grünräume in einem “Grünen Ring” gesichert werden. Der Start zum laut LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) “größten Regionalplanungsprojekt in der Geschichte Niederösterreichs” erfolgte am Mittwoch. Dabei sollen Potenziale für Siedlungsentwicklung und Betriebsflächen definiert, aber auch Siedlungsgrenzen und erhaltenswerte Landschaftsteile verordnet werden.