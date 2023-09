Grüne ziehen Präventionsbilanz zum Anti-Terror-Paket

Die Grünen zogen am Mittwochabend im Palais Epstein gemeinsam mit beteiligten Organisationen Bilanz zum Anti-Terror-Paket.

Anti-Terror-Paket: Grüne zogen Bilanz

Was damals zumindest bis zum Ende der Legislaturperiode mit der ÖVP ausverhandelt wurde, sei jeden Tag wirksam, unterstrich Hamann am Mittwoch vor Journalisten. Das Geld fließt unter anderem in Traumatherapie, soziale Maßnahmen, in den Sport- und den Bildungsbereich - und es könnte auch noch mehr sein, wie El-Nagashi meinte.