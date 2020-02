Grüne Verkehrsministerin Gewessler stoppt Tempo 140

"Wir haben beim Klimaschutz so große Aufgaben, dass es wichtig ist, dass man auch in einzelnen Bereichen nicht in die falsche Richtung läuft", begründet Gewessler das Aus für den Tempo-140-Testbetrieb.

Die neue Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigt im Interview mit der Tageszeitung "Österreich" (Sonntagsausgabe) an, den Tempo-140-Testbetrieb auf der Autobahn einzustellen.

"Die Verordnung ist schon in Arbeit. Das wird in den nächsten Wochen sein. Wir haben beim Klimaschutz so große Aufgaben, dass es wichtig ist, dass man auch in einzelnen Bereichen nicht in die falsche Richtung läuft. Die 140 waren leider die falsche Richtung, deswegen ist das eines der Themen, die wir rasch angehen", so Gewessler.